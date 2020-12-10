Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева показала, в каком виде хочет встречать Новый год
Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда шоу "Орел и решка" опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, удивив дерзким мини.
Так, Настя, которая в последнее время экспериментирует со внешностью, на этот раз предстала рыжей бестией, натянув соответствующий парик. Также девушка влезла в крохотне красное платье с меховой отделкой, по стилю напоминающее костюм Санта Клауса. И в довершение всего украсила голову шапкой с помпоном.
"Ай хэв вопрос!😂🎅🏼 Если вы встречаете НГ дома, вы наряжаетесь?! Ну там: платья, костюм, блёстки и тд??! 💃🏼 20ый год я встречала в толстовке и джинсах, а в этот, душа прям хочет нарядов царских ахахахах, но встречаю нг я по-прежнему дома, с семьей! 🎄🧐 И вот что делать?! Если все будут на спокойном домашнем, а я в красном бальном платье, то норм?! Ахаххаха короче, как быть? И как у вас?", - попросила совета у публики растерянная Ивлеева.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
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"Год не очень радостный, поэтому провожать его надо нарядно и красиво!)"
"Говорят этот год нельзя встречать в красном 🤷♀️"
"ого вот это образ!😍😍😍Неожиданно🔥"
"Ух ничего себе😍"
"Можно мне такую снегурочку под елочку?))))😍"
"Нужно наряжаться если требует душа ! Главное не в пакет"
"Это кто вообще на фото???"
Ранее мы сообщали, Ивлеева показала себя с длиными белыми волосами (хоть на самом деле у девушки каре) и пожаловалась на то, что приходится часто расчесываться. А до этого она изумила видом в черном парике, превратившись в сочную брюнетку.
По всей видимости, телеведущая примеряет новый образ и никак не может решиться, который ей больше идет.
Напомним, что Настя Ивлеева удивила "обезумевшим" лицом, неожиданное видео: "Чуть кофе не подавилась...".
Также Politeka писала, что Настя Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в купальнике, с выменем коровы и прыщами.