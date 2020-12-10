Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева показала, в каком виде хочет встречать Новый год

Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда шоу "Орел и решка" опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, удивив дерзким мини.

Так, Настя, которая в последнее время экспериментирует со внешностью, на этот раз предстала рыжей бестией, натянув соответствующий парик. Также девушка влезла в крохотне красное платье с меховой отделкой, по стилю напоминающее костюм Санта Клауса. И в довершение всего украсила голову шапкой с помпоном.

"Ай хэв вопрос!😂🎅🏼 Если вы встречаете НГ дома, вы наряжаетесь?! Ну там: платья, костюм, блёстки и тд??! 💃🏼 20ый год я встречала в толстовке и джинсах, а в этот, душа прям хочет нарядов царских ахахахах, но встречаю нг я по-прежнему дома, с семьей! 🎄🧐 И вот что делать?! Если все будут на спокойном домашнем, а я в красном бальном платье, то норм?! Ахаххаха короче, как быть? И как у вас?", - попросила совета у публики растерянная Ивлеева.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Год не очень радостный, поэтому провожать его надо нарядно и красиво!)"

"Говорят этот год нельзя встречать в красном 🤷‍♀️"

"ого вот это образ!😍😍😍Неожиданно🔥"

"Ух ничего себе😍"

"Можно мне такую снегурочку под елочку?))))😍"

"Нужно наряжаться если требует душа ! Главное не в пакет"

"Это кто вообще на фото???"

Ранее мы сообщали, Ивлеева показала себя с длиными белыми волосами (хоть на самом деле у девушки каре) и пожаловалась на то, что приходится часто расчесываться. А до этого она изумила видом в черном парике, превратившись в сочную брюнетку.

По всей видимости, телеведущая примеряет новый образ и никак не может решиться, который ей больше идет.

Напомним, что Настя Ивлеева удивила "обезумевшим" лицом, неожиданное видео: "Чуть кофе не подавилась...".

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в купальнике, с выменем коровы и прыщами.