Популярная российская актриса Кристина Асмус обескуражила фанатов словами о том, где ночует чаще, чем дома

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост был сделан у звезды в Instagram.

«У меня есть друг. Который очень часто меня выручает ☺️ Особенно, когда у меня активный съёмочно-гастрольный период. И этот друг…. Живу я за городом 🏡 И не всегда есть возможность с самолёта или поезда перед кадром заезжать домой. Или когда у меня поздно заканчивается спектакль и на сон перед съёмками остаётся максимум часа 4, то я остаюсь в….А сколько раз я там снималась, не сосчитать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Асмус позирует, приспустив шлейки от наряда и вальяжно развалившись в кресле.

«Самый театральный отель столицы находится в историческом центре Москвы! И он невозможно уютный и стильный», - говорится в тексте сообщения.

Как сообщалось до этого, актриса Кристина Асмус вызвала ажиотаж свежими фото и откровением о диких испытаниях, которые перенесла

На одних кадрах героиня Асмус предстала в свадебном платье родом из 90-х и с зареванным видом. Девушка хлестала вино прям из бутылки, изображая некую трагедию, произошедшую у нее в жизни.

Напомним, Кристина Асмус показала маму, на которую таит обиду, откровения звезды.

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