Российская певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", удивила выходкой в пикантном образе

Как передает Politeka.net, она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, сделанное на кухне. Звезда надела розовый лифчик, который едва прикрыл ее манящую грудь, а также длинную юбку из точно такой же ткани. Необычный комплект подчеркнул формы Серябкиной, сделав акцент на ее полуобнаженном торсе.

Стоя на кухне перед шкафчиками и духовкой, исполнительница слегка изогнулась и припала губами к стеклянной бутылке с водой, утоляя жажду. Домашней обстановки кадру придал букет цветов, который по велению фотографа оказался на переднем плане и отбросил красивую тень.





"Всегда в тонусе", - отметила Ольга Серябкина в описании.

Пользователи соцсети обсудили внешний вид артистки с бутылкой и засыпали пост комментариями:

"Ну красота же"; "Шикарная"; "Голышом было бы ещё круче"; "На фото вообще воды не вижу"; "Оля всегда нас удивляет своей сексуальность и музыкой"; "Всегда в красоте ❤️❤️❤️"; "Она любит выпить, этим надо воспользоваться!"; "Хорошая баба"; "Какая же ты прелесть,глаз не оторвать"; "Я даже экран разбил от лайков ей) она восхитительна♥️"; "Вода хорошая, а вот фото что-то не дотягивает по подаче"; "А почему все время одна? А где же муженек любимый?? Ой чувствую не любишь ты его, недолог брак будет. Расставание вас ждет"; "Ты так нежна, как лепесток, который приоткрыл цветок, с росою утром тебя пьют"; "Сисы уже не те😿"; "Взгляд🤦‍♂️ просто нереальный. Шикарна😍"; "🔥Девочка-кайф... талантливая и глубокая, как личность.

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