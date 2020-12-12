Погода в Украине 12 декабря уготовит новую волну испытаний, мокрый снег буквально не оставит «сухого места»

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

На западе будет от 0 до 6 градусов со знаком «плюс». Воздух затянут облака, ожидается мокрый снег, местами переходящий в дождь. После захода солнца на улице будет от +2 градусов тепла до -2 мороза.

Похожая ситуация будет на севере Украины. Столбик термометра покажет от +1 до -3 по Цельсию. Ожидается мокрый снег с дождем. После захода солнца резко похолодает: показатель опустится до -2-6 градусов. Сухо будет лишь в Сумской области.

Центральные регионы сегодня «атакует» мокрый снег с дождями. Синоптики днем прогнозируют от -1 до +4 градусов, а после захода солнца от -1 до -4 со знаком «минус».

Похожая картина будет и в прибрежных районах. На юге сегодня будет мокрый снег, но Херсонская область «отделается» облачностью. Столбик термометра прогреется до 2-6 градусов тепла днем, а вечером похолодает до -1+3 по Цельсию.

Прохладнее всего будет на восточной части Украины. Днем декабрь «порадует» от -1 до +1 градуса, а после захода солнца от -2 до -6 мороза.

Украинцев, которые проживают в Киеве и ближайших населенных пунктах, сегодня декабрь «испытает» -2+1 градусом по Цельсию. Ближе к вечеру похолодает до -2-6 со знаком «минус».

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

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