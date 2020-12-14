Ушел из жизни близкий человек

Российский музыкант, бывший муж Кристины Орбакайте Владимир Пресняков рассказал об утрате близкого человека

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Пресняков опубликовал архивное фото с музыкантом, участником группы «Воскресение» Андреем Сапуновым.

«Сапун! Андрюшечка! Вчера мы с тобой переписывались, а сегодня тебя нет. Это невыносимо больно. Царствия небесного», - написал Пресняков.

Артист ограничил комментарии к посту, но его друзья-звезды оставили массу сочувствующих отзывов.

«Да что же это происходит», «Царствия Небесного», «Вова, мои соболезнования. Береги себя», «Какой ужас!», «Какой проклятый год... Царствие Небесное», «Повесил свой сюртук, на спинку стула, музыкант... Вечные слова, вечная память», «Звон, звон, звон, будит не разбудит... Светлая память», «Соболезную... Светлая память», - пишут пользователи сети.

Как известно, Андрей Сапунов умер 13 декабря в возрасте 64 лет. Ему стало плохо утром, у него упало давление и появились боли в сердце. Скорая помощь не смогла спасти музыканта, он умер в скорой, не доехав до приемного отделения.

Ранее мы писали, что 12 декабря скончался известный актер Валентин Гафт. Артист умер на 86-м году жизни.

Напомним, что сын Орбакайте от Преснякова появился в форме с погонами и влип в скандал: "Откуда звезды?".

Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".

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