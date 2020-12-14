Жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова заинтриговала фотографией с мужем

26-летняя девушка, которая весной этого года расписалась с певцом, бросившим ради нее жену, поделилась новыми фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Екатерина Репяхова подогрела слухи о своей беременности новым фото. Молодая жена певца в последнее время стала носить довольно просторную одежду.

Так, на новом фото девушка позирует в короткой красной куртке.

Ранее девушка показала фото в свободного кроя платье.

При этом фолловеры девушки сразу же выразили догадки, что она находится в положении, и совсем неспроста начала отдавать предпочтение таким вещам. "Что-то изменилось…", - пишут в Сети.

Отметим, ранее Екатерина Репяхова у себя в Инстаграм рассказала, что они с Виктором хотят минимум двоих детей — мальчика и девочку.

Также девушка призналась, что с самого детства была уверена, что своего сына назовет именем Михаил. По ее словам, Виктор Павлик не против такого варианта.

Сейчас пока ни Екатерина, ни сам Виктор Павлик не делали заявлений о том, что они ждут ребенка.

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика раскрыла, как 54-летний муж развлекается без нее: «Сначала банька, потом…».

Также Politeka писала, что большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".