Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли показала, как выросла ее приемная дочь Захара Марли Джоли-Питт

Как передает Рoliteka.net, фотографии Актрисы с дочерью показали на фан-странице в Инстаграм.

На первом снимке Анжделина держит совсем маленькую Захару Марли на руках в 2005 году. А на втором они идут рядом, держась за руки, в 2020-м.

Девушка выглядит совсем взрослой. Анджелина и Захара - просто невероятные красотки на новом фото.

Захара Марли Джоли-Питт (Zahara Marley Jolie-Pitt) родилась в Эфиопии. Ее мать отказалась от девочки, когда той было несколько месяцев.

В 2007 году выяснилось, что настоящая мать Захары Ментеваб Давит Лебизо жива и искала ее. Она рассказала в интервью СМИ, что родила девочку после изнасилования и отдала в детский дом, поскольку не имела средств для содержания ребенка.

Напомним, у Анджелины Джоли и Бреда Питта шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт (Jolie-Pitt), хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.

После развода Бред Питт все еще продолжает судебные тяжбы с бывшей женой Анджелиной Джоли за возможность иметь равные с ней права по воспитанию и встречам с детьми.

Отметим, старшему ребенку пары, Мэддоксу, уже исполнилось 18 лет, поэтому он сам вправе решать, как и с кем из родителей общаться.

Напомним, любовь Анджелины Джоли и Брэда Питта: как это было до измен, предательства и судебных волокит, «теплые» фото.

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