В Великобритании найдена новая разновидность COVID-19, которая распространяется намного быстрее

На днях глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ученые обнаружили более тысячи случаев нового COVID-19, который может быть связан с распространением вируса на юго-востоке Англии.

ВОЗ были уведомлены об этом и через несколько дней после изучения всей имеющейся информации, озвучили собственные выводы, пишет Интерфакс-Украина.

Так, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Наварро заявил, что обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса COVID-19 распространяется быстрей, но не представляется более опасной.



"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", - пояснил он.

В то же время Набарро призвал общественность проявлять бдительность в нынешней ситуации.

Напомним, что по состоянию на вторник, 15 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 73 млн человек. За минувший день выявлено 528 307 новых инфицированных.

Всего от болезни скончалось 1,6 млн пациентов, а выздоровело – 51 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 198 тыс., Турции – 29 тыс. и Индии – 27 тыс.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.