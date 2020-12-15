Стало известно, какой 16 декабря отмечают праздник, что нельзя делать и многое другое
16 декабря – 351-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 15 дней.
Politeka.net расскажет об интересных обрядах и приметах на этот день. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день.
Какой православный праздник 16 декабря
16 декабря отмечается День Мировой Немоты и Тишины - православные христиане почитают память Ивана Молчальника.
Взбешенный Кошевой из «Квартал 95» жестко обратился к украинцам, видео: «Перестаньте…»
Игривая Полякова в "невидимом" белье посветила бесконечными ножками: "Это ваша новая Оля"
Похудевшая Ани Лорак в "золоте" потрусила своим срамом, засветив самые пикантные места: "Отпад!"
Жизнь звезды культовых фильмов оборвалась при таинственных обстоятельствах: "Тело нашли в..."
В этот день предки не пели и не кричали. Потому что боялись: как бы нечистая сила не утащила голос. Еще в старину верили, что человек, не проронивший в день Иоанна Молчальника ни слова, весь год будет красноречив, как самый искусный оратор.
Люди также пытались лечь спать пораньше, потому что ночь на 16 декабря у крестьян ассоциировалась с нечистой силой, которая в этот день была особенно активной.
Из примет этого дня можно выделить такие:
- Снег падает на талую землю – к неурожаю в следующем году.
- В печи дровишки потрескивают – быть морозам.
- Снегирь под окном чирикает – к теплу.
- Если звезды на небе ярко сияют, то будет вьюга и стужа.
В мире в этот день празднуют
Покорение вершин — возможно, изначально это и был сугубо альпинистский праздник, и отмечали его только покорители вершин в кругу родственников, товарищей и единомышленников. Но с годами он проник и в жизнь простого обывателя.
Ведь для кого-то вновь научиться ходить или избавиться от пагубной привычки — тоже своеобразное взятие вершины, планки, преодоление трудности.
Важные события в Украине и мире 16 декабря
- 1497 – Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, первым из европейцев пройдя в Индийский океан.
- 1773 – "Бостонское чаепитие": жители Бостона выбросили в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании. Это событие привело к американской войне за независимость.
- 1899 – в Италии основан футбольный клуб "Милан", один из самых титулованных клубов за всю историю мирового футбола.
- 1913 – на студии Keystone Film молодой британский актер Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме "Борьба за жизнь", в котором сыграл маленького усатого мошенника с моноклем.
- 1917 – Центральная Рада объявила о печатании украинских денежных знаков.
- 1979 – американский автогонщик Стэн Барретт впервые преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли.
- 1998 – в Японии была показана серия мультфильма "Покемон", вызвавшая нервные расстройства примерно у семисот детей.
Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.
Также Politeka писала, что погода не пощадит украинцев на День святого Николая.