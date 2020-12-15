Стало известно, какой 16 декабря отмечают праздник, что нельзя делать и многое другое

16 декабря – 351-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 15 дней.

Politeka.net расскажет об интересных обрядах и приметах на этот день. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день.

Какой православный праздник 16 декабря

16 декабря отмечается День Мировой Немоты и Тишины - православные христиане почитают память Ивана Молчальника.

В этот день предки не пели и не кричали. Потому что боялись: как бы нечистая сила не утащила голос. Еще в старину верили, что человек, не проронивший в день Иоанна Молчальника ни слова, весь год будет красноречив, как самый искусный оратор.

Люди также пытались лечь спать пораньше, потому что ночь на 16 декабря у крестьян ассоциировалась с нечистой силой, которая в этот день была особенно активной.

Из примет этого дня можно выделить такие:

Снег падает на талую землю – к неурожаю в следующем году. В печи дровишки потрескивают – быть морозам. Снегирь под окном чирикает – к теплу. Если звезды на небе ярко сияют, то будет вьюга и стужа.

В мире в этот день празднуют

Покорение вершин — возможно, изначально это и был сугубо альпинистский праздник, и отмечали его только покорители вершин в кругу родственников, товарищей и единомышленников. Но с годами он проник и в жизнь простого обывателя.

Ведь для кого-то вновь научиться ходить или избавиться от пагубной привычки — тоже своеобразное взятие вершины, планки, преодоление трудности.

Важные события в Украине и мире 16 декабря

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