Мать детей так и не появилась

Женщину неоднократно привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей, но все бесполезно

Оказалось, что в Бахмуте Донецкой области полицейские спасли четырех малолетних детей, которых бросила мать. Дети находились в невыносимых и опасных для жизни условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

Правоохранители получили сообщение, что четверо детей сами находятся в доме с печным отоплением.

В сообщении полиции говорится, что когда полицейские вошли в дом, то увидели ужасную картину — в антисанитарных условиях находились четверо маленьких детей. В помещении стоял едкий запах дыма, продуктов питания не было. Сами же дети имели неопрятный вид, были полураздетые, замерзшие, голодные и без присмотра взрослых.

Учитывая ситуацию в семье и минусовую температуру на улице, полицейские решили временно поместить детей в медицинское учреждение, где им будет оказана необходимая помощь.

Как отмечается, мать детей так и не появилась даже в медицинском учреждении. 30-летнюю женщину сотрудники полиции уже неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей, последний раз был в августе 2020 года.

В полиции добавили, что лишение родительских прав — это мера, к которой прибегают лишь в крайних случаях: когда нарушение прав детей со стороны родителей является системным и злостным, от чего возникает реальная угроза их здоровью и развитию.

Напомним, мать оставила больных и голодных детей, появились кадры адских условий проживания.

Как сообщала Politeka, в Одессе отчим издевался над ребенком на глазах у мамы.

Также Politeka писала, что горе-мать на Одесчине бросила троих детей, чтобы попасть заграницую.