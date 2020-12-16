Украинцам анонсировали изменения в графике работы Новой почты и отделений банков на новогодние праздники
Об этом пишет издание Page.
Так, отделения украинских банков и Новой почты изменят свой график работы из-за Нового года и Рождества.
31 декабря 2020 года — рабочий день, однако банки будут работать в сокращенном режиме, поэтому все финансовые вопросы украинцам советуют закрыть до 14:00.
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Все операции, которые будут осуществлены позднее этого времени, будут проведены только 4 января, и отделения не будут работать с 1 по 3 января включительно.
Полный рабочий день - 4 и 5 января, а вот накануне Рождества, 6 января, рабочий день сократят на час. Более того, отделения банков не будут работать 7 и 8 числа, и возобновят работу в привычном режиме только в понедельник, 11 января.
Что касается отделений Новой почты, то 31 декабря они будут работать до 18:00. Выходными будут 1 и 7 января.
Со 2 по 5 января отделения «Новой почты» будут работать по привычному графику, а 6 января из-за Рождества до 18:00.
Государственная «Укрпочта» также будет выходной 1 и 7 января, однако будут открыты дежурные отделения с сокращенным режимом работы.
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