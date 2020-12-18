Теперь больше украинцев смогут получать денежное пособие по частичной безработице
Об этом информирует пресс-служба президента.
Так, глава государства подписал закон, который предусматривает внесение изменений в законодательстве в сфере соцзащиты населения во время карантина.
Согласно изменениям, теперь пособия получат еще больше человек.
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Стали известные следующие изменения в законодательстве:
- право на пособие по безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений распространяется на граждан, которые получают от государства пенсионные выплаты;
- урегулированы вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия ограничительных мер в Украине;
- закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который можно использовать для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что в 2021 году планируется создание специального фонда, средства которого будут направлены на борьбу с китайским вирусом, финансирование вакцинирования и повышение зарплат медикам.
Следовательно, именно оклады медиков должны вырасти на 30%.
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