Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал трогательное фото с сыном и рассказал, как поздравил его с Днем Святого Николая

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Горбунова в соцсети.

Так, телеведущий опубликовал фотографию, на которой он сидит вместе с сыном возле новогодней елки и держит в руках машинку, которую подарил ребенку на День Святого Николая.

"Надеюсь, вы были послушными и вместо розги Святой Николай принес вам подарки! Не знаю, как будет дальше, но до сегодняшнего дня Иван был очень послушным, потому что знал, что за ним наблюдает Святой Николай. А как быть дальше? Кем мотивировать ребенка быть послушным? С праздником всех вас! Будьте здоровыми и счастливыми", - написал Горбунов.

На втором снимке телеведущий позирует уже без ребенка и держит в руках подарочные коробки.

В комментариях фолловеры отметили, что сын украинского телеведущего очень быстро повзрослел.

"Пупсики", "Какой малыш уже большой. С праздником вашу семью", "Супер папа", "С праздником вас всех", "С праздником Святого Николая", - пишут в комментариях.

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