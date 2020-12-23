Погода в Украине 23 декабря неприятно удивит выходкой, мокрый снег накроет граждан с новой силой

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

На западе украинцев ждет неприятный удар, дожди атакуют с невероятной силой. Стороной обойдет лишь Луцкую и Ровенскую области. На улице ожидается от 3 до 7 градусов со знаком «плюс». После захода солнца ожидается похолодание до -2 до +1 по Цельсию.

Особо сильно сегодня достанется жителям северной части Украины, где будет сильный дождь со снегом и около -2+3 градусов по Цельсию. После захода солнца будет около -1-5 мороза.

Центральную часть Украины сегодня испытают по-крупному: дожди с мокрым снегом накроет практически всех кроме Днепропетровской и Запорожской области. На улице будет около -2+3 по Цельсию. После захода солнца на улице будет около -1-8 со знаком «минус».

На юге страны сегодня также пройдут дожди с мокрым снегом, но в Херсонской области будет лишь сильная облачность. На улице ожидается около 0-4 по Цельсию, а после захода солнца от -1 до -3 мороза.

Больше всего повезет жителям восточной Украины, где вместо дождей с мокрым снегом ожидается сильная облачность. Столбик термометра покажет от -2 до -4 градусом мороза днем, а ночью показатель опустится до -6-10 ниже нуля.

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Как сообщала Politeka, на Украину обрушится мощная стихия, ожидается до 30 сантиметров снега.

Также Politeka писала, что названа дата резкой смены погоды в Украине.