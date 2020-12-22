Немецкая супермодель Тони Гаррн, которая является бывшей невестой голливудского актера Леонардо Ди Каприо, восхитила поклонников умением дефилировать

Как рассказывает Politeka, ролик знаменитость решила опубликовать у себя в Instagram.

«За несколько минут до начала шоу, проверяю, умею ли я еще ходить в этих вещах», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Тони Гаррн эффектно дефилирует в черном платье с разрезами, демонстрируя на камеру безупречные ноги. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Выглядишь божественно», «внеземная», «непревзойденный вид», «Тони, ты просто на высоте», «очень красивый вид», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, немецкая супермодель Тони Гаррн вызвала ажиотаж новым фото из спальни

Девушка сделала селфи, стоя посреди спальни на фоне неубранной постели. Тони удивила непричесанным видом, да еще и без макияжа. Тем не менее, аппетитные формы модели компенсируют небрежность во внешнем виде. Гаррн блеснула соблазнительным декольте и упругими бедрами, будоража фантазию своим безупречным силуэтом.

Напомним, экс-невеста Ди Каприо выставила напоказ роскошное тело в бикини из бисера

А еще Politeka сообщала, что экс-невеста Ди Каприо сразила наповал признанием в объятиях любимого