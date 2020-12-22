Популярная российская актриса Кристина Асмус подразнила поклонников, показав упругие формы в тесном топе

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость решила выбросить у себя в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Асмус с черными волосами позирует в белоснежном топе, эффектно застыв перед камерой в соблазнительной позе. Особой пикантности снимку придавало лицо актрисы с практически незаметным макияжем.

Вместо подписи Асмус опубликовала лишь стикер в виде единорога, однако это не помешало ее поклонникам восхититься безупречной фигурой красотки.

«Вау, зажигалочка», «Кристина, дорогая, какой же сексуальный цвет волос и образ! Вам очень идёт! 👏», «просто красотка», «На Милу Йовович здесь похожи», «Красотка. 😍Милашка🔥. Сильная 👏. Уверенная😮 . Очаровательная ❤️», - пишут они.

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Когда я соглашалась на роль ведущей в шоу «Золото Геленджика».., самой главной дилеммой для меня был жанр 😳

«Мне нравилось всё, кроме подачи. Больше всего я ненавижу кривляться! Просто терпеть не могу!!! От меня требовалось быть мультиком 🤷🏼‍♀️ Чрезмерно громкой и яркой. Существовать согласно сумасшедшему парку аттракционов 🎡 и безумным костюмам (созданным гениальной…) А мне хотелось говорить как человек», - рассказала она.

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