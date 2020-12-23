Певица Тина Кароль пленила изящным образом и необычной позой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 35-летней артистки в Инстагарм опубликовано свежее фото, на котором звезда блеснула талантом.

На черно-белом кадре красотка показала себя в платье с огромным вырезом на спине. Певица стянула волосы в тугой пучок, дополнив прическу длинными цепями, и слегка приоткрыла ротик.

Но самым будоражащим была ее томная поза: Тина застыла, максимально прогнувшись назад и при этом держа голову прямо.

Неудивительно, что толпа взвыла от такой красоты.

"Ставки высоки"; "Ох уж изгибы этого тела..."; "Наша птичка😍❤️", - с восхищением прокомментировали пользователи.

Ранее мы сообщали, внимательные поклонники певицы заметили любопытную деталь, когда она принимала участие в одной из программ на украинском телевидении. Кароль появилась в эфире в бордовом пиджаке, который, казалось, был ей немного великоват. И это неудивительно - ранее в таком же пиджаке был замечен ее бывший коллега по "Голосу країни" певец Дан Балан. Самое интересное, что Тине приписывали "тайный" роман с последним.

«Стилист один на двоих 😹 Олька креативит 😹; Никто ничего не поддерживает🔥☺💜💜; Коалиция бордовых 😄; А я зразу не увидела; Может это его и есть😏; Боже какие зайки; Вона в нього піджак забрала?», - кинулись комментировать пользователи.

Кроме того, мы писали, что в Сети появилось фото загорелой Кароль в вечернем платье - этот образ способен свести с ума.

Так, певица позировала в черном наряде с соблазнительным разрезом, оголившим прелестную ножку, и с "вкусным" декольте.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила