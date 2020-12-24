Курс валют в Украине 24 декабря заставит переживать за гривну, которую крепко «отделают» доллар и евро
Так, стодолларовый «американец» с Бенджамином Франклином сегодня удивит цифрами. Межбанк откроется с +20,38 пунктов. К средине прошлого дня гривна уже потеряла 21,16 пункт, однако к концу дня сумела опомниться. Об этом рассказывает Politeka.
Евро будет «пасти задних», отобрав у гривны всего 4,87 позиций.
Курс валют в Украине 24 декабря будет таким:
100 долларов – 2845,51 грн;
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100 евро – 3461,56 грн.
А вот российский рубль гривна продолжит удерживать внизу, опустив его до 0,37532 пунктов.
Как сообщалось до этого, украинцев предупредили о возможном падении гривны по отношению к курсу доллара
Бюджетные выплаты, запланированные на конец 2020 года, могут негативно повлиять на гривну и курс доллара в Украине.
Речь идет о "карантинных выплатах", которые государство пообещало компенсировать украинским ФОПам в условиях карантина.
В пользу гривны, которая смогла укрепиться на рынке в декабре, сыграло то, что нерезиденты начали возвращаться в гривневые гособлигации.
Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.
Как сообщала Politeka, гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют
Также Politeka писала, что доллар нанесет удар по гривне: каким будет курс валют и нужно ли бежать в обменники.