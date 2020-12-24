Украинская певица Таисия Сватко, жена Олега Винника, вышла на новый виток своей сольной карьеры

Как пишет Politeka.net, ранее девушка была бэк-вокалисткой своего возлюбленного, однако потом начала выступать самостоятельно под псевдонимом Таюне. В микроблоге "Инстаграм" она рассказала о новом достижении и показала свежие фото с концерта.

Таисия поделилась, что выступила на новогоднем "огоньке". На снимках она запечатлена в бежевом латексном плаще с поясом и широким воротником. Под ним можно заметить черный топ и кулончик на тонкой цепочке, который сделал акцент на зоне декольте. Волосы красотка собрала в хвост на затылке.

"В новогоднюю ночь петь для вас на "Музыкальной платформе". Смотрите на @kanalukraina 😍", - подписала снимки Таисия.

Стоит отметить, что на этом же новогоднем мероприятии спел и Олег Винник. Очевидно, Таюне вышла из тени своего мужа и доказала, что может быть самостоятельной певицей. Пользователи соцсети отреагировали на ее пост и оставили много комментариев:

"Таечка вы невероятно Красивая 😍❤️ вам очень идёт этот образ 🔥 спасибо что радуете нас такими замечательными фото ❤️🤗 А "Музичну платформу" Обязательно посмотрим 😊 это как раз то что нужно в новогоднюю ночь 🤗 ❤️"; "Таюсь какая вы красавица ❤ просто непревзойденная 😍 С Наступающим Вас"; "Обязательно буду смотреть вас и Олега Винника ❤️"; "Боже, женщина нереальной красоты"; "Вы как принцесса из волшебной сказки 😍😍"; "Жду с нетерпением. Фото просто бомба 😍👍"; "Невероятная, цветок Таюне".

Ранее Таисия получила от "Музыкальной платформы" награду "Лучшая песня года" за композицию "Бачу-бачу". Она похвалилась своим достижением в соцсети и показала фото с кубком.

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