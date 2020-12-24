Украинская певица Тина Кароль пленила ярким изящным образом
Как передает Politeka.net, фото 35-летней артистки появилось на фан-странице в Инстагарм.
«Доброе утро! Новый год через семь дней!» - подписан снимок.
Кароль запечатлена в соблазнительном красном платье с глубокие декольте, которое показывает ее пышные формы. Образ довершает яркая красная помада. Волосы артистки уложены аккуратными локонами.
При этом рядом с Кароль стоят двое мужчин в красных свитерах и того же цвета вязаных шапках. Их волосам, бородам и усам придан цвет седины. Один "Дед Мороз" просто смотрит на певицу, а другой – прижался к ее плечу.
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Но Кароль не обращает на мужчин никакого внимания, будто их там и не вовсе. Певица только слегка улыбается и смотрит в кадр.
Отметим, Кароль в таком образе сравнили со Снегурочкой.
«Ох и Тинуличка, Снегурочка добра», «Снегурочка», - пишут в комментариях.
Ранее в Сети появился довольно откровенный снимок, на котором певица демонстрирует всю свою женственность и страсть. В кадре Тина Кароль появилась в черном топе и провокационной позе, выставив на всеобщее обозрение стройные длинные ножки и упругие ягодицы.
Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».
Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила