О такой Снегурочке можно только мечтать

Украинская певица Тина Кароль пленила ярким изящным образом

Как передает Politeka.net, фото 35-летней артистки появилось на фан-странице в Инстагарм.

«Доброе утро! Новый год через семь дней!» - подписан снимок.

Кароль запечатлена в соблазнительном красном платье с глубокие декольте, которое показывает ее пышные формы. Образ довершает яркая красная помада. Волосы артистки уложены аккуратными локонами.

При этом рядом с Кароль стоят двое мужчин в красных свитерах и того же цвета вязаных шапках. Их волосам, бородам и усам придан цвет седины. Один "Дед Мороз" просто смотрит на певицу, а другой – прижался к ее плечу.

Но Кароль не обращает на мужчин никакого внимания, будто их там и не вовсе. Певица только слегка улыбается и смотрит в кадр.

Отметим, Кароль в таком образе сравнили со Снегурочкой.

«Ох и Тинуличка, Снегурочка добра», «Снегурочка», - пишут в комментариях.

Ранее в Сети появился довольно откровенный снимок, на котором певица демонстрирует всю свою женственность и страсть. В кадре Тина Кароль появилась в черном топе и провокационной позе, выставив на всеобщее обозрение стройные длинные ножки и упругие ягодицы.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила