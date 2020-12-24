Новый штамм китайского вируса уже завезли в Украину, найден первый заболевший

Как стало известно Politeka.net, украинский "заробитчанин" подхватил в Европе британский штамм и приехал лечить на родину. Мужчина перенес опасную инфекцию в Ужгороде, сообщает "Сегодня", но даже не подозревал о своем настоящем диагнозе. По словам лечащего врача, пациент перенес заболевание в легкой форме.

Оправившись после болезни, житель Закарпаться уехал на заработки в Чехию, где медики заинтересовались его перемещениями и провели детальное обследование. Как оказалось, в Украине попросту не проверяют, каким именно подвидом заразился человек, более того, британский штамм еще даже не зарегистрировали. К счастью, тесты все равно могут способны выявить его в организме.

Ученые уже выяснили, что вирус мутировал в Великобритании, а его новый штамм быстрее передается от человека к человеку, особенно между взрослыми и детьми.

"Новый вирус по другому проникает в клетки организма, а потому дети имеют склонность к инфицированию. Мы не установили как он будет влиять на детей. Нужно будет еще собрати больше данных, как он будет вести себя в будущем", - заявил эпидемиолог Нил Фергюсон из Лондона.

Находясь в Ужгороде, заболевший украинец мог заразить медиков, своих близких или просто посторонних людей, с которыми общался. Вероятно, это не единственный случай в нашей стране.

"В конце декабря центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем на цепочно-полимеразную реакцию, а также поставщиков, чтобы изменить наши ПЦР-системы и дополнительно добавить мишень, которая будет выявлять белок нового мутировавшего вируса", - заявил на брифинге замглавы Минздрава и главный санврач Виктор Ляшко.

Накануне британский штамм зафиксировали в Дании, Нидерландах и Австралии, всего 11 случаев. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения призвала Европу усилить меры по контролю и борьбе с распространением вируса.

Ученые уже проверяют эффективность вакцины против нового штамма и обещают модифицировать препараты уже через шесть недель. Тем временем, первую партию вакцины Sinovac из Китая уже доставили самолетом в Турцию.

Напомним, что лекарства в Украине будут продавать по новым правилам, важное предупреждение Минздрава: «Нельзя будет…»

Как сообщала Politeka, в Нацслужбе здоровья рассказали, как выделяют 45 тысяч на каждого пациента, украинцы в недоумении.

Также Politeka писала, что правила работы магазинов, банков и аптек изменятся с 16 января, о чем надо знать: "Все обязаны..."