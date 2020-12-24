Украинская певица Настя Каменских похвасталась новым образом и призналась, что жить не может без перемен
Как сообщает Politeka.net, об этом артистка написала на своей странице в Инстаграм и показала, как выглядит сейчас.
«Мое постоянство - в постоянных трансформациях. В познании себя и своих граней, открытости ко всему новому! 😍 Или даже в перестановке дома или смене причёски! ☺ Ведь новый опыт и новые впечатления очень вдохновляют! ✨ Каждый день мы можем пробовать что-то новое и открывать для себя все больше и больше мира снаружи и мира внутри нас! Согласны? А вообще, просто хотела показать вам свою новую прическу! 😄Как вам? 😘», - написала артистка.
На фото Каменских позирует с длинными косами, в которые вплетены блестящие кольца. При этом некоторые косы свободно свисают, а другие уложены у нее на макушке.
50-летняя Билык показала себя до пластики, поражающее фото: "Какая же вы здесь..."
Авто с людьми расстреляли на Одесчине, объявлен план "Сирена": кадры с места трагедии
Горестное известие появилось о разбитом инсультом Борисе Моисееве: "Мальчик наш любимый..."
"Уходит эпоха великих": остановилось сердце легендарного чемпиона, Украина скорбит
Образ подчеркивает и яркий макияж – глаза певицы подведены насыщенно синими тенями.
Отметим, лайк фото поставила и телеведущая Леся Никитюк. Похоже. Ей перемены Каменских понравились.
В то же время мнения других пользователи Сети относительно новой прически Каменских разошлись. Кто-то даже отметил сходство с образом Юлии Саниной.
"Настенька, а оно тебе надо?", "Прическа похожа, как в Саниной в клипе Кобра", - пишут в комментариях.
Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк
Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.