Счастливая певица Наташа Королева прильнула к своему мужу Тарзану после громкого скандала
Как передает Politeka.net, звездная пара уехала в Африку, где снимался проект "Племя" о выживании с аборигенами. Сергей Глушко, настоящее имя шоумена, разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместную фотографию с супругой, сделанную посреди джунглей.
На снимке российский артист развалился прямо на земле, подложив под голову полотенце. Он одет в легкую черно-синюю рубашку, которую расстегнул на груди, можно заметить микрофон-петличку, пристегнутый к воротнику. На шею Тарзан повесли золотой кулон на черном шнурке.
Сбоку примостилась Наташа Королева в наряде хищной африканской расцветки. В диких условиях она не стала делать яркий макияж, а потому лицо выглядит естественным и слегка постаревшим. В руках исполнительница держит сигарету, вероятно, только собиралась сделать перекур. Супруги улыбнулись на камеру, изобразив семейную идиллию. Тарзан также сообщил, что съемки шоу подошли к финалу.
Игривая Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат: "Лет на 10 моложе стала"
51-летняя Лопес потрясла формами "лучше, чем у Ким" в прозрачном платье: "А теперь бедрами..."
Супруга Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу мужа: "Как ты и просил, я буду..."
Остановилось сердце именитой актрисы, мир скорбит: на ее шедеврах выросло не одно поколение
"Спасибо за ваши сопереживания и ваши отзывы! Смотрите 28 декабря заключительную серию наших приключений - это все было по-настоящему! Акуна Матата!", - подписал сон снимок.
Пользователи соцсети порадовались за знаменитостей, которые сохранили теплые отношения после скандала с изменами и любовницами:
"Наталья - красотка, Сергей - огонь, рада за вас!!!"; "Ну вы и хитрюги, заинтриговали 🔥 Лучшие 😍 Продолжаем обожать😍"; "Любовь-морковь"; "Нет слов, просто супер"; "Наташа нигде не пропадёт! Талантлива во всем"; "Живите дружно счастливо - и пусть весь мир завидует!!!"; "Совет да любовь Вам!"; "Хоть бы родилсь у вас доченька ❤️".
Напомним, что Королева психанула после предательства Тарзана, певицу просто не узнать: "Настоящая Тарзаниха".
Как сообщала Politeka, счастливая Королева раскрыла новый талант после скандала с Тарзаном, ради этого стоило сбежать: "Как Анджелина Джоли"
Также Politeka писала, что Тарзан теперь развлекается сам с собой, неожиданное видео: "Как-то неадекватно...".