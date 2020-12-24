Счастливая певица Наташа Королева прильнула к своему мужу Тарзану после громкого скандала

Как передает Politeka.net, звездная пара уехала в Африку, где снимался проект "Племя" о выживании с аборигенами. Сергей Глушко, настоящее имя шоумена, разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместную фотографию с супругой, сделанную посреди джунглей.

На снимке российский артист развалился прямо на земле, подложив под голову полотенце. Он одет в легкую черно-синюю рубашку, которую расстегнул на груди, можно заметить микрофон-петличку, пристегнутый к воротнику. На шею Тарзан повесли золотой кулон на черном шнурке.

Сбоку примостилась Наташа Королева в наряде хищной африканской расцветки. В диких условиях она не стала делать яркий макияж, а потому лицо выглядит естественным и слегка постаревшим. В руках исполнительница держит сигарету, вероятно, только собиралась сделать перекур. Супруги улыбнулись на камеру, изобразив семейную идиллию. Тарзан также сообщил, что съемки шоу подошли к финалу.

"Спасибо за ваши сопереживания и ваши отзывы! Смотрите 28 декабря заключительную серию наших приключений - это все было по-настоящему! Акуна Матата!", - подписал сон снимок.

Пользователи соцсети порадовались за знаменитостей, которые сохранили теплые отношения после скандала с изменами и любовницами:

"Наталья - красотка, Сергей - огонь, рада за вас!!!"; "Ну вы и хитрюги, заинтриговали 🔥 Лучшие 😍 Продолжаем обожать😍"; "Любовь-морковь"; "Нет слов, просто супер"; "Наташа нигде не пропадёт! Талантлива во всем"; "Живите дружно счастливо - и пусть весь мир завидует!!!"; "Совет да любовь Вам!"; "Хоть бы родилсь у вас доченька ❤️".

Напомним, что Королева психанула после предательства Тарзана, певицу просто не узнать: "Настоящая Тарзаниха".

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