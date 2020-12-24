Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, без лифчика поразила красотой

Известная модель - невероятно прекрасная, поэтому каждый ее образ вызывает восторг, передает Politeka.net.

В этот раз искусительница предстала в белом наряде без белья. Это был сарафанчик, держащийся на тончайших бретельках, которые, казалось, вот-вот соскользнут с плечей.

Огромное декольте было настолько смелым, что привлекало внимание, а акценту к нему еще и прибавляли красивое украшение.

Грудь запряталась под тканью, едва не выставившись во всей красе.

Звезда распустила длинные ровные волосы, которые красиво опустились по спине.

Модель почти черными глазами смотрела в камеру и слегка улыбалась.

За несколько часов пост собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети восхищались идеальной внешностью красотки и писали в ее сторону массу восторженных слов.

"Богиня", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо сняла себя в зеркало, расстегнув блестящий пиджак, под которым ничего не оказалось. Звезда скрыла за тканью свой пышный бюст, но при этом под ней проглядывалось самое интимное.

Звезда также надела облегающие шортики, которые замечательно подчеркнули ее бедра и обтянули ягодицы.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала в желтой рубашке, которую кокетливо распахнула. Под одеждой не оказалось белья, что было видно невооруженным взглядом. При этом в декольте можно было заметить длинную золотую цепочку, которая также соблазнительно подчеркивала груди.

Напомним, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо распахнула сверкающий пиджачок, под которым ничего не оказалось: "Шик!"

А еще Politeka писала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо кокетливо приспустила с плеч белоснежный халатик: "Улетные формы"

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».