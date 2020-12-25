Курс валют в Украине за выходные успеет серьезно измениться
Как передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка Украины, доллар за выходные сильно просядет. Потеряет в цене и евро. Правда, не так много, как «зеленые».
Так, согласно прогнозу, к понедельнику, 28 декабря, доллар потеряет 10 копеек. 1 доллар можно будет купить за 28,35 гривен, в то время как перед выходными его продавали за 28,45 гривен.
1 евро в понедельник будут продавать по 34,56 гривен, в то время как в четверг 1 евро можно было купить за 34,6 гривен.
100 российских рублей можно будет купить за 38,17 гривен.
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Ранее мы писали, что глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заверил украинцев, что бояться дефолта не стоит. Он убежден, что отсутствие инвестиций и сотрудничества с Международным валютным фондом не станет поводом для объявления дефолта.
Более того, по словам Марченко, в данный момент нет экономических оснований для объявления дефолта. В Кабмине уверены, что примерно с 2023 года Украина наконец-то сможет отказаться от кредитов и других заимствований. На данный момент в правительстве разрабатывают стратегию, которая позволит Украине быть самодостаточной.
Напомним, что доллар добьет гривну новым ростом, курс валют от НБУ удивит цифрами: чего ждать украинцам.
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