Курс валют в Украине за выходные успеет серьезно измениться

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка Украины, доллар за выходные сильно просядет. Потеряет в цене и евро. Правда, не так много, как «зеленые».

Так, согласно прогнозу, к понедельнику, 28 декабря, доллар потеряет 10 копеек. 1 доллар можно будет купить за 28,35 гривен, в то время как перед выходными его продавали за 28,45 гривен.

1 евро в понедельник будут продавать по 34,56 гривен, в то время как в четверг 1 евро можно было купить за 34,6 гривен.

100 российских рублей можно будет купить за 38,17 гривен.

Ранее мы писали, что глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заверил украинцев, что бояться дефолта не стоит. Он убежден, что отсутствие инвестиций и сотрудничества с Международным валютным фондом не станет поводом для объявления дефолта.

Более того, по словам Марченко, в данный момент нет экономических оснований для объявления дефолта. В Кабмине уверены, что примерно с 2023 года Украина наконец-то сможет отказаться от кредитов и других заимствований. На данный момент в правительстве разрабатывают стратегию, которая позволит Украине быть самодостаточной.

Напомним, что доллар добьет гривну новым ростом, курс валют от НБУ удивит цифрами: чего ждать украинцам.

Как сообщала Politeka, угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах: "Мы должны и будем...".

Также Politeka писала, что курс доллар резко изменится, Нацбанк предупредил о новых цифрах: что происходит в обменниках сейчас.