Победитель "Холостячки" Александр Эллерт взбудоражил сеть новым постом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал пост с рекламой спиртного напитка. Сам избранник актрисы Ксении Мишиной сидел на ступеньках, держа в руках ноутбук.

«Чем занят? Работаю! Пишу сценарий вечеринки...Может пижама пати... Может в стиле Гетсби... Мстители... Не, все было... О, может так...Огромный зал, начинается мощное интро, классный свет, голос «настал тот час», на сцене генеральный директор в ростовом костюме фламинго. Спускается в зал и всех клюёт поролоновым клювом в темечко, некая благодать за тяжелый год», - начал фантазировать Эллерт.

Поклонникам хоть и понравилась смешная история парня, но они не смогли промолчать и не напомнить Эллерту о его проблемах с алкоголем. Как известно, во время съемок шоу Александр нередко прикладывался к бутылке.

«Я могу бухать, а могу не бухать» © Эллерт», «это слова всех алкоголиков, никто не признает свою зависимость», «Клоун», «Ксю не любит людей, которые употребляют алкоголь и курят», «Сейчас подтянется папа Ксю», «Другая тема есть кроме расслабления Эллерта. Блин смотрю здесь все типа трезвенники, а на НГ шампанское пить все будут!!! Отстаньте от мальчика он нормальный мужчина, мечта женщин!», - пишут люди.

Напомним, что ранее мы писали, как сложились отношения "Холостячки" Мишиной с Эллертом после шоу, правду уже не скрыть: "Мне было больно...".

Как сообщала Politeka, Мишина впервые показала маму-блондинку, как она выглядит: "Лучшая...".

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