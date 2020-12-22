Після всіх пристрастей і випробувань у фіналі шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала коміка Олександра Еллерта

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники ще до закінчення сезону знали, кого обрала головна героїня. Сама ж Ксенія поділилася своїм болем на сторінці в соцмережі "Instagram" і розповіла, що пережила під час шоу. За словами зірки "Холостячки", вона була чесна зі своїми шанувальниками, проте продовжувала йти назустріч іншим учасникам, як того веліли закони реаліті.

"Не приховую, що мені було боляче читати таку кількість токсичних і образливих коментарів на адресу мене і мого рішення лише тому, що я пішла за велінням серця", - заявила актриса у своєму відвертому пості. - "Якщо вже бути зовсім відвертою, я увійшла в ті двері, які відкрилися мені з найпершої зустрічі. Багато з вас справедливо помітили, що іскра між мною і моїм обранцем виникла ще на самому початку шоу".

Ще під час показу програми телеглядачі проаналізували публікації Саші і Ксенії в "Instagram" і прийшли до висновку, що зірки живуть разом після закінчення зйомок. Вони звернули увагу на обстановку, в якій Еллерт і Мішина записували свої сторіз, а особливо на шафки, відображені на задньому тлі. Також уважні глядачі помітили, що під час ефіру з рибалкою майбутній переможець шоу сидів на дивані у головної героїні.

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