Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала фигуру в одном белье

Популярная модель не привыкла скрывать тело, которым гордится очень сильно. Спортсменка любит показывать фигуру в одном белье, устраивать эксклюзивные фотосессии для мужских журналов и хвастаться при этом пышными формами. Много лет Сьюзи занимается в спортзале, чтобы получить идеальное тело мечты.

Для этого Кортез также принимает участие в различных спортивных мероприятиях и рассказывает об упражнениях, о своей разминке и планах на будущее в Инстаграм. На фан-аккаунте поклонники любят показывать простые, но не менее пикантные кадры.

На одном из таких Сьюзи в черно-белом белье продемонстрировала свои изгибы без лишнего пафоса и надменности. В бикини Кортез удалось обратить внимание на идеально подкаченное тело, которое все также многие считают очень женственным:

«💯 процентов любящих фонатов тут, это так чертовски хорошо; да, люблю это так чертовски хорошо; Сюзи !! Не останавливайтесь, можно накачать еще, вы же женщина пуля; Вы продолжаете показывать, что они божественны; Вы несете ответственность за свои действия, никого не вините за то, что вы делаете или не делаете; чудесная кошка с прогибом❤️; Красивая женщина и эти стринги ммм; Как красиво 🍑 сердце».

Девушка уже несколько лет активно занимается в спортзале, принимает участие в различных конкурсах и активно мотивирует пользователей социальной сети Инстаграм заниматься также активно, как и она сама. Благодаря выдающейся фигуре, Сьюзи не страдает от недостатка внимания.

Каждый день сотни поклонников расспрашивают звезду о ее жизни и буднях, поэтому Кортез начала делиться личными кадрами в профиле чаще. Такие фото также появляются и на фан-аккаунтах. Как видно на снимке, Кортез вообще не скрывает тело, а бикини из одних только ниточок едва ли могут скрыть интимные места девушки.

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