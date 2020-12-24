Популярная украинская певица Тина Кароль пленила пикантными кадрами, на которых предстала совсем без одежды

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала невероятно соблазнительное видео. Тина использовала фото, на котором она была полностью раздета. Упругую грудь красотка прикрывала руками, но та так и норовила выпрыгнуть и засветиться.

Поверх фото наложили эффект дождя, в результате чего получилась картина, на которой раздетая Тина стоит под дождем. На фоне играла ее известная песня «Ноченька». Кстати, в клипе на эту песню, как известно, Тина снялась обнаженной.

«Одиночество- это пьедестал,

Неиссякаемый источник вдохновения.

Мои музы шепчут вам о любви...», - подписала видео звезда.

В комментариях певице оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Тина, вы убиваете своей красотой, и голосом», «Нам срочно нужны эти фото», «Какая красивая», «Лучшая», «Невероятно красивая», «Королева», «Можно бесконечно заслушивать альбом. Настолько чувственно, настолько откровенно», «Мамочки это же волшебно», «Тиночка, лично для меня ваше творчество - это неиссякаемый источник радости и вдохновения», - пишут пользователи сети.

Напомним, что озорная Кароль постреляла глазками в компании Пономарева, кокетство трудно не заметить: «А как же подходит…».

Как сообщала Politeka, Кароль в образе нескромной Снегурки устроила сеанс соблазнения для Дедушек Морозов: «Ох и Тинулечка».

Также Politeka писала, что Кароль впечатлила естественной красотой в романтичном новогоднем образе: "Скоро все случится".