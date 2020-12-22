Українська співачка Тіна Кароль приєдналася до ініціативи Олександра Пономарьова, який зібрав у себе на студії відомих українських артистів

Як пише Politeka.net, на каналі Пономарьова в youtube з'явилося відео, на якому він в компанії Тіни Кароль, Олега Скрипки, Дзідзьо, Ірини Білик і Алексєєва співає українську колядку «Нова радість стала».

Варто відзначити, що колядка у виконанні українських зірок стала одним з найпопулярніших відео в YouTube України. За кілька днів кліп подивилися понад 300 тисяч разів. Найімовірніше, такого успіху допомогла домогтися велика кількість знаменитих зірок в ролику.

Особливу увагу шанувальники звернули на той момент, коли Тіна Кароль кокетливо посміхалася і сяяла від щастя поруч з Пономарьовим. Співачка не приховувала задоволення. Чи то від пісні, чи то від компанії.

У коментарях зіркам залишили масу приємних відгуків і подяк.

«А як же підходить українським співакам, рідна мова! Дуже приємно слухати", "Дует Олександра і Михайла-це відмінно! Супер! Два золоті голоси України", "Щось неймовірне! Тіна гідно прикрасила цю колядку! А ваше звучання з м. Фомою (Дзідзьо) - це світова класика. Чекаю колаборації що увійде в історію!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль влаштувала переполох, з'явившись на вечірці в сукні з розрізами: «неначе п'яненька».

Також Politeka писала, що Кароль відкинула сором заради божевільних експериментів з іміджем: "від пікс-стрижки до прозорих суконь".