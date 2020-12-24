Известная российская певица Лариса Долина напомнила о себе громким появлением на телевидении

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Вечерний Ургант» появился анонс передачи, гостьей которой стала Лариса Долина и певец Burito. На фото 65-летняя певица предстала в весьма эпатажном образе. Она была одета в черный кожаный пиджак и массивные ботинки на шнуровке. На голове артистки красовались косички.

«Сегодня у нас в гостях народная артистка России Лариса Долина и певец Burito, которые представят совместную песню», - оставили подпись к посту авторы аккаунта.

Стоит отметить, что появление Долиной в новом образе вызвало настоящий ажиотаж в сети. В комментариях мнения по поводу новой внешности артистки разделились. Одни посчитали, что Долина переборщила в погоне за молодостью. Другие похвалили звезду за смелость.

«При всем уважении к Ларисе по моему это перебор», «Ой, что с Долиной? Ей к лицу элегантность. А этот псевдо-молодежный стиль лишь подчеркивает возраст», «Она же Калипсо из Пиратов Карибского моря (На краю света)!!», «Лучше быть гламурной бабушкой, чем старой девушкой!», «Лариса Долина выглядит очень молодо», «Долина похожа на чужого из этого же кино», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Долина ошеломила видом на вечеринке с Пугачевой и Басковым: «В готику ударилась?».

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