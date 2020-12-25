Украинская певица Настя Каменских с мужем Потапом блистали в вышиванках на светском мероприятии
Как сообщает Politeka.net, кадрами певица поделилась на своей странице в Инстаграм.
Звездные супруги посетили празднование Рождества, которое организовала Христя Храновская.
Потап появился на мероприятии. Которое проходило в украинском стиле, в черной вышиванке. Каменских же одела вышитый топ, который обнажил ее живот.
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Рядом с Каменских зажигала и телеведущая Катя Осадчая. Она пришла на празднование в более традиционном украинском наряде.
Можно услышать, что на мероприятии звучала украинская музыка. Пели и сами гости. В частности, на видео, которые показала Каменских, попало коллективное исполнение песни «Ти ж мене підманула».
Как известно Христя Храновская уже много лет устраивает масштабное празднование Рождества с перформансами, выступлениями ДахаБраха, постановками и аутентичными музыкантами. На такие вечера собирается множество селебритис.
Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк.
Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.