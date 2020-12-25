Масштабные протесты в центре Киева, которые устроившие недовольные ФОПы, обернулись скандалом

Об этом в своем Facebook рассказал председатель движения SaveФОП Сергей Доротич.

В частности, он обвинил правоохранителей в похищении имущества, которое было куплено общественной организацией "ЗбережиФОП".

Доротич в Facebook отметил, что силовики якобы похитили вещи протестующих и даже применили силу к одному из активистов движения.

"Все вещи и продукты в палаточном городке намокли. Предварительно мы сообщили полиции, что от дождя размокли коробки с продуктами и вещами. Купили боксы, чтобы хранить вещи. Без описания силовым способом лица в форме спецназовцев «Тор» похитили вещи и нанесли телесные повреждения Александру Шафрай. Вызвали скорую и патруль. Нелюди!", - написал Сергей Доротич в своем Facebook и оставил тег во заметке "Так зарождается диктатура".

Председатель движения SaveФОП также опубликовал в микроблоге видеоролик с Майдана Независимости, где очевидцы описывают действия правоохранителей как разбой, ссылаясь на ст. 187 Уголовного кодекса Украины: "Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровье лица, которое испытало нападения, или с угрозой применения такого насилия (разбой)".

Ранее мы рассказывали, что на Майдане Независимости 15 декабря состоялись масштабные протесты предпринимателей, которые требовали от властей отмены карантинных мероприятий и отмену кассовых аппаратов.

Но протесты привели к массовым беспорядкам и столкновениям с правоохранителями. Силовик даже применяли дубинки и слезоточивый газ.

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