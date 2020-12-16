Українські медики незадоволені мізерними зарплатами і готуються протестувати, незважаючи на карантин

Як стало відомо Politeka.net, лікарі влаштували великий флешмоб під тегом #врятуйлікаря з вимогою підвищити виплати. У профспілках припускають, що вже в січні почнуться масштабні протести, передає видання "Вісти", хоча поки лікарі на вулиці не виходять.

Медики почали активно обурюватися після поста інфекціоніста Ольги Голубовської, який отримав широкий резонанс в соцмережах. Вона звернула увагу, що в бюджеті на 2021 рік, який прийняла Верховна Рада, заклали на зарплати лікарям всього 159 мільярдів гривень, з такою сумою не можна розраховувати на надбавки (зараз вони в середньому отримують близько шести тисяч гривень). МОЗ рекомендувало підвищити заробітну плату до 23 тисяч гривень фахівцям, до 17 тисяч - медсестрам, до 12 тисяч - молодшому медперсоналу. Щоб це зробити, потрібно було виділити майже в два рази більше грошей - 296 мільярдів гривень.

"Цей бюджет знову залишить докторів із зарплатою, порівнянною з виплатами по безробіттю. Хто ж вас лікувати буде, безсмертні ви наші?",- поцікавилася Голубовська.

Після цього багато лікарів почали викладати в соцмережах ролики. розповідаючи про жебрацькі зарплати, на які навряд чи можна прожити в Україні. Багато розповідають, як їхні колеги звільняються, не в силах терпіти такі умови. За словами керівника профспілок медпрацівників Олега Панасенка, за час карантину з лікарень пішли 34 тисячі співробітників. На його думку, зараз не найкращі умови протестів, адже лікарям необхідно рятувати життя людей під час епідемії, але незабаром їх невдоволення може вилитися в повномасштабний бунт.

"Зараз ні, а після Нового року вийдуть всі", - кажуть лікарі. - "Ольгу Голубовську та інших колег готова вся країна підтримати".

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