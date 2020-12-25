Телеведущая из "Орла и решки" и блогерша Настя Ивлеева похвасталась новым образом

Звезда нередко меняет образы, чем невероятно удивляет своих поклонников, передает Politeka.net. Красотка в этот раз позировала во время того, как падал снег.

Ивлеева стояла возле дорогой иномарки улыбаясь, глядя в камеру.

Телеведущая надела серый свитер и черные брюки. Завершила образ зеленая шапочка.

Настя распустила длинные черные волосы, которые торчали из-под шапки. Звезда удивила изменением своей внешности, но не впервые, ведь ранее она представала с розовым и синим цветами волос - все это парики или накладные пряди.

"Крабовый или Оливье?!" - спросила звезда.

За час пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Какие же Вы КЛАССНЫЕ))", "Собираешься перекрашиваться? Или пока отращиваешь? :))", "Отправьте мне снега😭🤝", "Крабовый явно краш", "Такая красивая", "А че, перекрась волосы в чёрный, капеец как идёт 😻❤️", "Красивая, заснеженная, нереальная Анастейша!😍❄️", "Вот это дамочка 😏 растопила зиму", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева в последнее время экспериментирует со внешностью, на этот раз она предстала рыжей бестией, натянув соответствующий парик. Также девушка влезла в крохотное красное платье с меховой отделкой, по стилю напоминающее костюм Санта Клауса.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева позировала в футболке, улыбаясь и задрав руку вверх. Волосы у звезды были распущенными, а голову для кадра звезда немного подняла. Рядом можно увидеть рисунок-карикатуру на снимок телеведущей.

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