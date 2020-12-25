Жуткая трагедия с военным произошла в городе Новая Каховка, что в Херсонской области

Там двое молодых людей убили военного, который сделал им замечание. Об этом 25 декабря пишет Кhersondaily.

Трагедия произошла 25 декабря возле парка аттракционов на Днепровском проспекте. Там старший солдат-разведчик сделал замечание агрессивной компании. Между людьми возник скандал. Тогда двое парней на глазах у девушек начали избивать военного. Мужчина от травм скончался на месте трагедии.

В полиции факт убийства подтвердили. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.

Отметим, подобный случай в Украине, к сожалению, не единственный.

Ранее в Запорожье, избили бойца полка "Азов" Олега Черевко. Во время ожидания жены под магазином, у "азовца" возник конфликт с мужчиной, который приставал к прохожим девушкам.

Черевко сделал ему замечание, после чего началась драка. Боец получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно перелом основания черепа. После этого врачи трое суток боролись за жизнь "азовца", однако вывести его из комы так и не удалось.

Напомним, остановилось сердце украинского военного, мир скорбит вместе с Украиной.

Как сообщала Politeka, жизнь украинского защитника унес предатель, перешедший на сторону врага.

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ, детали трагедии: "Дома осталась беременная жена".