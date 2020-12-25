Жена путешественника Дмитрия Комарова, модель и телеведущая Александра Кучеренко показала себя в необычном образе

Звезда предстала в интересном образе в бассейне, передает Politeka.net. Модель рассказала, что занимается спортом, а помогает ей тренер.

Кучеренко была сфотографирована, выглянув из воды в специальной шапочке и очках. Звезда была без макияжа, она смотрела в камеру и улыбалась.

Жена Комарова рассказала, что занимается плаванием два раза в неделю, а тренер лишь недавно узнала ее по телевизору при макияже.

В одном из интервью Александра призналась, что может проплыть два километра за тренировку, узнав об этом тренер стала требовать плыть указанное расстояние на каждом занятии.

"За это я ей очень благодарна - не помню своей лучшей физической формы! В этом году я нашла свой идеальный (после танцев 😉) вид спорта - плавание задействует все тело, подтягивает кожу, тренирует выносливость и дыхание, повышает иммунитет, а еще очищает мысли!", - написала Кучеренко.

По словам телеведущей, она чувствует себя очень энергичной после тренировки в бассейне.

"Я научилась плавать всеми видами, а также дельфином, о чем давно мечтала. Так что теперь это - мое лучшее оружие в борьбе за стальной пресс!)... у меня еще 500 метров осталось) Уплыла дальше. В 2021 год))", - написала Александра.

За три часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев:

"Красавица и спортсменка 😍😍😍", "Тот случай, когда даже в шапочке для плаванья красиво)))😍", "Да, это самый здоровый вид спорта 👍. Он вам подходит 😍", "Вы красивая с макияжем или без!".

Напомним, Комаров из "Мира наизнанку" признался, что сделал его счастливым в новом путешествии: "поздно вечером я...".