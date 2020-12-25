До чего же глубокое декольте!

Голливудская актриса украинского происхождения, девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко покорила фанатов пикантным праздничным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала очень привлекательное фото. Актриса был одета в неприличное платье с очень глубоким декольте. Платье бежевого оттенка прикрывало самое интимное. При этом веревочки дополняли образ, привлекая внимание к бюсту звезды.

Чтобы снимок был праздничным, Ольга приклеила себе в фотошопе шапку Санта Клауса, а также мультяшного оленя. На фоне красовались снежинки. Нежный макияж Куриленко сводил с ума, образ получился очень чувственным.

«С Рождеством!», - подписала фото звезда.

За несколько часов пост актрисы собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Бесстыжая Снегурочка», «О боже мой ты какая красивая девушка», «Почему так мило», «Так великолепна. С Рождеством, чудесная Ольга», «С Рождеством Христовым, Ольга. Хорошего дня», «Вау так красиво», «Ты красива», «Святая Молли... спасибо @olgakurylenkoofficial за публикацию этой фотографии. Абсолютно потрясающе... Надеюсь, у вас было чудесное Рождество», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 40-летняя Ольга Куриленко осчастливила кадрами в пикантном платьице. Актриса развалилась на полу, подогнув под себя ноги. Ольга позировала на бордовой кровати, слегка задрав юбку и оголив коленки.

Напомним, что Куриленко засветила лишнее в прозрачном платье, вид в зеркале еще откровеннее: "Горячая штучка".

Как сообщала Politeka, Куриленко пленила пухлыми губками и роковым взглядом: «Какое великолепие».

Также Politeka писала, что Куриленко блеснула в кружевном мини-платье: "Подарочек под елку".