Знаменита актриса Ольга Куриленко, яка зіграла в кіно дівчину Джеймса Бонда, захопила пікантним виглядом в новому образі

Як передає Politeka.net, зірка виклала в мікроблозі "Instagram" фото в розкішній сукні до колін з квітковими візерунками і "пухом" на поясі. Родзинкою дизайну стала прозора тканина, яка відкрила приголомшливий вид на талію і бюст знаменитості. Образ довершили смугасті напівпрозорі чобітки на підборах.

Ольга Куриленко зупинилася в кутку, який утворили дзеркальні стіни, і повернулася до камери спиною. Завдяки вдалому ракурсу і відображенням шанувальники голлівудської актриси можуть помилуватися на її ледь прикриті груди.

"Щасливої суботи", - побажала Ольга Куриленко користувачам в описі.

Коментатори прийшли в захват від зовнішнього вигляду красуні в незвичайній сукні, а тому засипали її компліментами:

"Приголомшлива";"Чарівна"; " Красиво. Цікавий наряд"; " А ви гаряча штучка!🔥 " ; "Насолоджуємося красивою жінкою";" така сексуальна"; " ніколи не старіє. Дивно👏"; "нам потрібні як мінімум 5 з вас за один постріл! Спасибі, дзеркала!"; "Гарна сукня на Різдво, Ольга"; " дуже гарний образ:)"; "Вау, ти така красива, дитинко";" Божественна як завжди, Ольга";" якби краса була часом, ти була б вічністю"; " Олечка, жарптіца!".

Нагадаємо, що неохайна Ольга Куриленко вразила виглядом у брудній маєчці: "яка ж...".

Як повідомляла Politeka, уКраїна дівчина Бонда в задертій сукні на ліжку змусила публіку аплодувати: "Ух ти!"

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко в задертій сукні на ліжку змусила публіку аплодувати: "Ух ти!".