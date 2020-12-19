Знаменита актриса Ольга Куриленко, яка зіграла в кіно дівчину Джеймса Бонда, захопила пікантним виглядом в новому образі
Як передає Politeka.net, зірка виклала в мікроблозі "Instagram" фото в розкішній сукні до колін з квітковими візерунками і "пухом" на поясі. Родзинкою дизайну стала прозора тканина, яка відкрила приголомшливий вид на талію і бюст знаменитості. Образ довершили смугасті напівпрозорі чобітки на підборах.
Ольга Куриленко зупинилася в кутку, який утворили дзеркальні стіни, і повернулася до камери спиною. Завдяки вдалому ракурсу і відображенням шанувальники голлівудської актриси можуть помилуватися на її ледь прикриті груди.
"Щасливої суботи", - побажала Ольга Куриленко користувачам в описі.
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Коментатори прийшли в захват від зовнішнього вигляду красуні в незвичайній сукні, а тому засипали її компліментами:
"Приголомшлива";"Чарівна"; " Красиво. Цікавий наряд"; " А ви гаряча штучка!🔥 " ; "Насолоджуємося красивою жінкою";" така сексуальна"; " ніколи не старіє. Дивно👏"; "нам потрібні як мінімум 5 з вас за один постріл! Спасибі, дзеркала!"; "Гарна сукня на Різдво, Ольга"; " дуже гарний образ:)"; "Вау, ти така красива, дитинко";" Божественна як завжди, Ольга";" якби краса була часом, ти була б вічністю"; " Олечка, жарптіца!".
Нагадаємо, що неохайна Ольга Куриленко вразила виглядом у брудній маєчці: "яка ж...".
Як повідомляла Politeka, уКраїна дівчина Бонда в задертій сукні на ліжку змусила публіку аплодувати: "Ух ти!"
Також Politeka писала, що Ольга Куриленко в задертій сукні на ліжку змусила публіку аплодувати: "Ух ти!".