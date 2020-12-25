В ночь на пятницу, 25 декабря, оборвалась жизнь легендарного украинца, который пользовался безграничным авторитетом у спортсменов

Как рассказывает Politeka, об этом сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины.

«В ночь с 24 на 25 декабря 2020 года на 93-м году жизни ушел из жизни легендарный Иван Гаврилович Богдан, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Советского союза, Спартакиады народов СССР», - говорится в сообщении.

Позже данную информацию подтвердил и народный депутат, а также Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

«К большому сожалению на 93-м году жизни ушёл на небеса Иван Гаврилович Богдан 😞 Человек, который пользовался безграничным авторитетом и уважением у всего спортивного сообщества…Царствие небесное!», - рассказал он.

До этого мы рассказывали, что ушел из жизни легендарный украинский телеведущий Александр Евтушенко. Он был легендой музыкальной журналистики, а также продюсером и писателем.

На момент трагедии украинцу было 63 года, рассказал его друг и коллега по цеху Сергей Лихолай.

По его словам, никто и никогда столько не делал для украинской музыкальной сцены и уже не сделает. Его жена Елена также сообщила о вещем сне, который приснился Александру перед гибелью.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.