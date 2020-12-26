Известная певица, супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева пошалила в кроватке, пока ее муж на работе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в пижаме и маске для сна. Альбина выбрала нежную розовую пижамку с надписями. На голове у женщины красовалась гулька. Она приоткрыла маску для сна, показав один глаз. Джанабаева решила пошалить прямо в кроватке, игриво высунув язык и подмигнув поклонникам.

«Всё вижу, всё знаю, всё понимаю», - подписала снимок звезда.

В комментариях 41-летней артистке оставили массу восторженных отзывов.

«Огонь», «Вы великолепны», «Идеальна», «Ну такое вы солнце», «Мир тебе и душе твоей нежно-поэтичной, драгоценная Альбина», «Я Вас просто обожаю, увидела в ленте - и настроение на весь день готово!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Альбина поделилась лучезарным снимком, пока ее муж, Валерий Меладзе выступает на корпоративе в Киеве. Ранее мы писали, что телеведущий Владимир Остапчук поделился видео с дорого киевского ресторана, где выступал Валерий Меладзе и Светлана Лобода.

Напомним, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе долго скрывали свои отношения. Альбина долго ходила в любовницах певца.

Напомним, что постаревшая Джанабаева засветилась в объятиях молодого красавца, Меладзе не у дел: "Как всегда...".

Как сообщала Politeka, Джанабаева посветила своим "наслаждением" в слишком смелом декольте: "Все ярче и ярче".

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