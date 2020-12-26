При сдаче квартиры в аренду важно помнить о том, как рассчитать стоимость арендной платы, а также как производится оплата соответствующего налога

Многие украинцы используют сдачу квартир в качестве дополнительного источника доходов. При этом, как пишет Юридический портал, в этом вопросе важно помнить о некоторых правилах и нюансах.

Так, чтобы рассчитать приемлемую стоимость аренды, нужно изучить средние цены на рынке недвижимости; учесть метраж, состояние и укомплектованность квартиры мебелью и бытовой техникой; принять во внимание расположение квартиры и наличие поблизости различных объектов инфраструктуры.

Также важно учесть, что посуточная аренда приносит больше прибыли, однако и требует больших вложений и времени.

Отдельно важно знать о том, что сдача квартиры в аренду облагается налогом, а его неуплата является правонарушением и облагается штрафом в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Владелец квартиры должен выплачивать налог 4 раза в год. Его размер составляет 18% от размера дохода, полученного со сдачи недвижимости.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

При этом, если недвижимость сдается в аренду, владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

Напомним, оформление документов по-новому, Рада добьет украинцев нововведениями: "В 750 раз дороже...".

Как сообщала Politeka, бюджет-2021: стало известно, во сколько обойдется украинцам содержание нардепов, «расходы увеличат на…».

Также Politeka писала, что новые зарплаты обернутся ударом, украинцам придется платить повышенные налоги: "С 1 января...".