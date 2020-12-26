Известная украинская певица Настя Каменских покорила фанатов, показавшись перед камерой после того, как стала блондинкой

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице в TikTok.

Так, красотка предстает перед камерой, окрасившись в блондинку, демонстрируя элегантность и женственность. Несмотря на то, что ролик знаменитость никак не подписала, ее поклонники были в «диком» восторге от увиденного.

«Мне сначала показалось, что это Валерия», «у всех мнения разные,как по мне,она стала выглядеть на 15», «ты классная – но это тебе не подходит!», «Настя, выглядишь просто превосходно», «красотка! Тебе очень идет», «красавица», «похожа на Шерон Стоун», «круто», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что исполнительница Настя Каменских соблазнила поклонников, показав идеальную гордость в прозрачном платье

«Детали – это все», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Каменских предстает перед камерой, облачившись в прозрачное платье и фиолетовую накидку, демонстрируя идеальные и длинные ноги.