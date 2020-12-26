Британская супермодель Деми Роуз впечатлила упругими формами, примеряв на отдыхе тесный купальник

Как рассказывает Politeka, кадром знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Единственные сладости, к которой я пристрастилась, это асаи, а мое грешное удовольствие – арахисовое масло», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Деми Роуз предстает перед поклонниками в тесном купальнике, который едва выдерживает вес ее внушительных «ягодок». При этом поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать, выбросив кадры в карусели Stories.

До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", удивила необычным образом в кофточке с ремешками

В этот раз модель порадовала вечерним образом в необычной майке и черных брюках. Девушка решила надеть кофточку, которая не только не скрыла ее фигуру, но еще и подчеркнула довольно пышный бюст.

К слову, сама модель уверена, что выглядит лучше многих моделей, поэтому совсем не стесняется показывать свое тело на публике без одежды и белья и часто устраивает фотосессии в «костюме Евы» в довольно нестандартных локациях.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике