Модель и инстадива Ким Ли, которую в Сети называют корейской Кардашьян, вскружила голову ослепительной красотой

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала сблизка удивительные и безупречные черты лица.

Слегка растрепанная брюнетка ухватилась рукой за волосы и пристально посмотрела в камеру сквозь очки с прозрачными стеклами. Кукольная внешность, да еще и сочные, пухлые губы сделали свое дело - публика пришла в восторг от такой неземной красоты.

Как известно, Ким Ли также еще увлекается музыкой: играет на фортепьяно и является профессиональным DJ-ем. Скорее всего, именно с этим и связаны ее жизнеутверждающие слова в подписи.

"Я дала себе обещание, обещание, которого должна придерживаться 📝", - заинтиговала модель публику.

"Боже мой🤤😍"; "Твоя красота, я люблю твое лицо ❤️👸"; "Это здорово, Ким придерживайся планов ❤️"; "Как Барби 🤤"; "Вы не только будете его придерживаться, но и преуспеете в этом! Продолжайте в том же духе! Это окупится! @kimlee 💯🔥❤️"; "Привет, красавица !! Просто потрясающая!! 😍"; "Глядя такими красивыми-прекрасивыми глазами"; "Божественная 🔥 и нежная, эта маленькая принцесса", - прокомментировали фанаты девушки.

До этого Ким Ли выставляла в Инстаграм видео, как она играет на белом фортепьяно композцию из известной рождественской песни. Девушка предстала в черном топе: так что поклонники любовались не только ее отличной игрой, но и аппетитными формами.

"С Рождеством❤️", - подписала кадры талантливая красотка.

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