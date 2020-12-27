В январе 2021 года традиционно украинцы больше отдыхают и отмечают зимние праздники

Зимние праздники подарят украинцам в следующем месяце несколько дополнительных дней для отдыха. Первый месяц нового года традиционно богат на праздники, а значит – украинцев ждут несколько дополнительных выходных.

Politeka.net пишет, какие праздники в Украине будут связаны с выходными и сколько украинцы смогут отдохнуть в первый месяц нового года.

Так, в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Начнется месяц с трех выходных дней подряд – 1, 2 и 3 января. Связан такой график с календарем. Так как Новый год наступит в пятницу, после него следуют два традиционных выходных.

Рождество Христово, которое христиане восточного обряда празднуют 7 января, в следующем году приходится на четверг. Поэтому, согласно распоряжению правительства, нерабочим днем в Украине также станет пятница, 8 января. Следовательно, благодаря этому у украинцев будут длительные выходные – с 7 по 10 января. Но придется отработать в субботу, 16 января.

Напомним, что стало известно, какая погода будет на новогодние праздники в Украине. Так, нас ожидает довольно аномальная погода для зимней поры. Согласно данным синоптиков, столбики термометров будут достигать +8 градусов с 31 декабря.

Как утверждают специалисты, 7 января в Украине ожидается менее теплая погода, но при этом и осадков будет меньше. На востоке, севере, в центре страны ожидается от 0 до +2 градусов в течение суток. При этом на западе и юге Украины ожидается более теплая погода.

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