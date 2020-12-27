Украинские предприниматели уже начали получать по 8 тысяч гривен компенсации от государства
Как передает Politeka, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в соцсети.
Так, по словам Шмыгаля, на этой неделе Пенсионный фонд Украины начал выплаты 8 тысяч грн материальной помощи от государства для ФОПов и наемных работников.
По состоянию на 24 декабря, как рассказал глава украинского правительства, было направлено 2,8 млрд грн для более 354 тысяч предпринимателей.
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Он также отметил, что регистрация заявок для получения единоразовой материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена в результате усиленного карантина в январе, продлится до 31 декабря.
"Призываю предпринимателей и обычных работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты", - подчеркнул Шмыгаль.
Как известно, правительство решило оказать материальную помощь ФОПовцам на фоне ужесточения карантинных ограничений. В частности, предприниматели могут подать заявки для получения компенсации в размере 8 тысяч гривен.
Уже за первые два дня на получение одноразовой помощи предпринимателям и наемным работникам зарегистрировалось 120 тысяч украинцев. В основном это были физические лица-предприниматели (ФОПы).
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