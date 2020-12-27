Украинские предприниматели уже начали получать по 8 тысяч гривен компенсации от государства

Как передает Politeka, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в соцсети.

Так, по словам Шмыгаля, на этой неделе Пенсионный фонд Украины начал выплаты 8 тысяч грн материальной помощи от государства для ФОПов и наемных работников.

По состоянию на 24 декабря, как рассказал глава украинского правительства, было направлено 2,8 млрд грн для более 354 тысяч предпринимателей.

Он также отметил, что регистрация заявок для получения единоразовой материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена в результате усиленного карантина в январе, продлится до 31 декабря.

"Призываю предпринимателей и обычных работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты", - подчеркнул Шмыгаль.

Как известно, правительство решило оказать материальную помощь ФОПовцам на фоне ужесточения карантинных ограничений. В частности, предприниматели могут подать заявки для получения компенсации в размере 8 тысяч гривен.

Уже за первые два дня на получение одноразовой помощи предпринимателям и наемным работникам зарегистрировалось 120 тысяч украинцев. В основном это были физические лица-предприниматели (ФОПы).

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