Жизнь известного киевского врача-инфекциониста внезапно оборвалась из-за тяжелой болезни
Об этом рассказала его коллеге Ольга Голубовская у себя на странице в Facebook, передает Politeka.
«Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом – в 9-й больнице, последние годы – 5-я больница города Киева», - рассказала она.
В то же время Голубовская рассказала, что Александр Артемов был очень квалифицированным врачом и заведующим.
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«Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам ...Ковид, 60 дней только реанимации ...Сплошная адская боль ... Светлая память, дорогой Александр Евгеньевич ... спасибо докторам, которые, как могли, продлевали жизнь ...И простите нас, что не смогли...», - подчеркнула она.
По словам инфекциониста, Артемов пролежал в реанимации 60 дней.
До этого мы рассказывали, что общее число заболевших китайским вирусом человек, которые проживают в Киеве, перевалило за отметку в 100 000 украинцев.
В частности, 22 декабря количество заболевших увеличилось на 1 381 человек, достигнув отметки в 103 663 пациентов.
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Также Politeka писала, что врач рассказал о новой угрозе, которую несут зараженные украинцы