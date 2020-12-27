Он был в реанимации почти два месяца

Жизнь известного киевского врача-инфекциониста внезапно оборвалась из-за тяжелой болезни

Об этом рассказала его коллеге Ольга Голубовская у себя на странице в Facebook, передает Politeka.

«Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом – в 9-й больнице, последние годы – 5-я больница города Киева», - рассказала она.

В то же время Голубовская рассказала, что Александр Артемов был очень квалифицированным врачом и заведующим.

«Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам ...Ковид, 60 дней только реанимации ...Сплошная адская боль ... Светлая память, дорогой Александр Евгеньевич ... спасибо докторам, которые, как могли, продлевали жизнь ...И простите нас, что не смогли...», - подчеркнула она.

По словам инфекциониста, Артемов пролежал в реанимации 60 дней.

До этого мы рассказывали, что общее число заболевших китайским вирусом человек, которые проживают в Киеве, перевалило за отметку в 100 000 украинцев.

В частности, 22 декабря количество заболевших увеличилось на 1 381 человек, достигнув отметки в 103 663 пациентов.

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