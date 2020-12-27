Американская фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд впечатлила роскошной фигурой в одной сетке

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

"Я надеваю все свои украшения, просто чтобы пойти в винный погреб; ) 💎 Вам нравится 1 или 2 лучше !? Комментарии ниже..." - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Рэтчфорд позирует в одной сетке и туфлях на каблуке, демонстративно прикрывая аппетитные формы руками. Поклонники не могли пройти мимо, буквально "забросав кумира" комплиментами.

"Ух, тигрица", "ты просто волшебница, Эби! Умеешь под вечер сделать приятно", "роскошный вид", "ты потрясающе выглядишь, богиня", - пишут они.

До этого мы пислаи, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала подтянутую фигуру в красном бикини

Популярная модель Эби Рэтчфорд старается быть в центре внимания, радуя публику новыми постами в социальной сети Инстаграм и поражая красотой в смелых образах. Девушка постоянно примеряет что-то новое, ведь снимается в рекламе белья и чтобы ее «луки» не так часто повторялись, Эби максимально меняет зоны для съемки.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"