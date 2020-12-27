Американская фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд впечатлила роскошной фигурой в одной сетке
Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.
"Я надеваю все свои украшения, просто чтобы пойти в винный погреб; ) 💎 Вам нравится 1 или 2 лучше !? Комментарии ниже..." - говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Рэтчфорд позирует в одной сетке и туфлях на каблуке, демонстративно прикрывая аппетитные формы руками. Поклонники не могли пройти мимо, буквально "забросав кумира" комплиментами.
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"Ух, тигрица", "ты просто волшебница, Эби! Умеешь под вечер сделать приятно", "роскошный вид", "ты потрясающе выглядишь, богиня", - пишут они.
До этого мы пислаи, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала подтянутую фигуру в красном бикини
Популярная модель Эби Рэтчфорд старается быть в центре внимания, радуя публику новыми постами в социальной сети Инстаграм и поражая красотой в смелых образах. Девушка постоянно примеряет что-то новое, ведь снимается в рекламе белья и чтобы ее «луки» не так часто повторялись, Эби максимально меняет зоны для съемки.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"