29 декабря православные чтят память святого Аггея
Он был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. На Руси его также называли Зимоуказником или Инесеем: считалось, что предсказывать погоду на грядущие дни стоит, обращая особое внимание на иней.
Агеев день считался благоприятным для гадания на погоду. Существовал целый ритуал: из снега лепили человечков и бросали их в костер. Если пламя быстро гасло, ожидали ясных и солнечных святочных дней.
А иней, за появлением которого так внимательно следили, предвещал на Святки тепло.
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Появление морозных узоров на стеклах избы пророчило еще три недели холодов.
Считалось, что в апреле будет такая же погода, как 29 декабря.
В Авгеев день нежелательно надолго выходить из дома, а разговоры с человеком через порог могут спровоцировать ссоры и конфликты.
Кроме того, 29 декабря нельзя проводить дома генеральную уборку, а также ремонтировать обувь. Подобного рода занятия лучше отложить на другой день.
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