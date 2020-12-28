29 декабря православные чтят память святого Аггея



Он был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. На Руси его также называли Зимоуказником или Инесеем: считалось, что предсказывать погоду на грядущие дни стоит, обращая особое внимание на иней.

Агеев день считался благоприятным для гадания на погоду. Существовал целый ритуал: из снега лепили человечков и бросали их в костер. Если пламя быстро гасло, ожидали ясных и солнечных святочных дней.

А иней, за появлением которого так внимательно следили, предвещал на Святки тепло.

Появление морозных узоров на стеклах избы пророчило еще три недели холодов.

Считалось, что в апреле будет такая же погода, как 29 декабря.

В Авгеев день нежелательно надолго выходить из дома, а разговоры с человеком через порог могут спровоцировать ссоры и конфликты.

Кроме того, 29 декабря нельзя проводить дома генеральную уборку, а также ремонтировать обувь. Подобного рода занятия лучше отложить на другой день.

Также мы сообщали, что в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Начнется месяц с трех выходных дней подряд – 1, 2 и 3 января. Связан такой график с календарем. Так как Новый год наступит в пятницу, после него следуют два традиционных выходных.

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